У Гончарука объяснили невозможность отсоединения от энергосистемы РФ

Украина осуществляет технический импорт электроэнергии из России

Технологические перетоки электрической энергии между энергетическими системами Украины и России существуют постоянно, заявил заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Во время Часа вопросов к правительству в парламенте он подчеркнул, что Украина не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

По его словам, Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской энергосистемы в течение следующих трех лет, но до этого необходимо создать технические и экономические предпосылки для соединения.

Читайте такжеВ Украине меняют тарифы на электроэнергию: у Зеленского раскрыли детали"Мы применяем все необходимые меры, чтобы как можно скорее отсоединиться от энергетической системы России, но на сегодня это невозможно. Я надеюсь, что в следующие три года мы сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой", - сказал он.

При этом, Шубин отметил, что соединение с энергосистемой Европы ENTSO-E - один из главных приоритетов правительства.

"Наша цель - полностью объединиться с энергетическими системами Европы, но пока это невозможно. Все должны понимать независимо от того, есть правка к закону или нет, технический импорт (из России, – ред.) существует, он предусмотрен определенными соглашениями между операторами систем Украины и России", - добавил замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.