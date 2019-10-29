"Начинаем свой путь в гараже": Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple

Владимир Зеленский на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine / Telegram-канал Соня Кошкина

29 октября в Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум RE: THINK. Invest in Ukraine. Это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. На нем присутствуют представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины.

В открытии форума RE: THINK. Invest in Ukraine принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал главы государства.

"Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - сказал президент.

По его словам, мир невозможен без стабильного экономического роста.

"5-7% ежегодно - это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса", - добавил Зеленский.

Глава государства пообещал, что будут созданы равные и единые правила игры для всех. Для преодоления коррупции в Украине будут реформированы правоохранительные органы, а также состоится не "фасадная", а настоящая судебная реформа.

"Приватизация, дерегулирование, государство в смартфоне - все эти инициативы позволят бизнесу развиваться в полную", - считает президент.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, что команда президента Владимира Зеленского нацелена на восстановление Донбасса с привлечением западных партнеров. Одна из идей – размещение филиала Международного арбитража на территории региона.

Также Ермак заявлял, что на Банковой есть идея о подписании масштабного международного договора относительно мира на Донбассе. По его словам, в команде президента рассчитывают, что международный договор подпишут все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Документ должен зафиксировать "на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".