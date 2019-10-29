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Под покровом ночи: стало известно о тайном визите Зеленского на передовую

29 октября 2019, 11:43

Помимо широко освещавшегося визита президента Украины Зеленского в Золотое, был еще один визит, тайный, на передний край украинских войск.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Помимо резонансного визита президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое (зона военного конфликта на Донбассе), он совершил еще один визит на передовую - под покровом ночи.

С соответствующим заявлением выступил экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный, сообщает Еспресо. 

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это? Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь", – полагает он.

Бессмертный особо подчеркнул, что те чиновники и военные, которые планируют соответствующие операции, обязаны не забывать о том, что президент, по Конституции, является Верховным Главнокомандующим.

Напомним, ранее  в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами в Золотов. В ролике президент рассказал, что очень хорошо помнит нелицеприятные и откровенно оскорбительные выкрики и плакаты "Зеленского - геть" и "Зеленский - х*йло на недавней акции "Нет - капитуляции" в Киеве.

Золотое Владимир Зеленский война на Донбассе Роман Бессмертный
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