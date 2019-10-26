"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля

Для Кремля сейчас вопрос №1 - это Сирия, сообщил Роман Бессмертный / GettyImages

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (наша страна, Россия, ОБСЕ) для разрешения конфликта на Донбассе, дипломат Роман Бессмертный считает, что в этом году встреча нормандской четверки - украинское государство, РФ, Германия и Франция - под большим вопросом, поскольку сейчас для Кремля вопрос №1 - Сирия.

Между собой воюют Турция и Сирия, а соглашения заключаются между турецкими и российскими властями, рассказал эксперт в эфире Обозревателя.

По словам собеседника, он не исключает ситуацию, что возникнет вопрос, когда скажут: ну хорошо, если Турция закрепилась в Сирии, то РФ закрепится на востоке Украины.

"…Международная ситуация усложнилась. Она сейчас настолько быстро меняется, что вносит коррективы актуальности и ставит нас даже не во второй и не в третий ряд. На мой взгляд, сейчас для Кремля вопрос №1 - это Сирия. Там сосредоточено все", - заявил Бессмертный.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко говорил, что российские власти способны устроить обострение на Донбассе в случае начала новой волны глобального кризиса.