"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля

Конфликт в Украине не на первом плане из-за усложнения международной ситуации, полагает дипломат.
Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (наша страна, Россия, ОБСЕ) для разрешения конфликта на Донбассе, дипломат Роман Бессмертный считает, что в этом году встреча нормандской четверки - украинское государство, РФ, Германия и Франция - под большим вопросом, поскольку сейчас для Кремля вопрос №1 - Сирия.
Между собой воюют Турция и Сирия, а соглашения заключаются между турецкими и российскими властями, рассказал эксперт в эфире Обозревателя.
По словам собеседника, он не исключает ситуацию, что возникнет вопрос, когда скажут: ну хорошо, если Турция закрепилась в Сирии, то РФ закрепится на востоке Украины.
"…Международная ситуация усложнилась. Она сейчас настолько быстро меняется, что вносит коррективы актуальности и ставит нас даже не во второй и не в третий ряд. На мой взгляд, сейчас для Кремля вопрос №1 - это Сирия. Там сосредоточено все", - заявил Бессмертный.
Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко говорил, что российские власти способны устроить обострение на Донбассе в случае начала новой волны глобального кризиса.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.