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Эксперт предупредил, когда Россия способна устроить обострение на Донбассе

26 октября 2019, 05:04

РФ может интересоваться, способна ли Украина еще что-то потерять, считает эксперт.

РФ может устроить обострение на Донбассе в случае начала нового глобального кризиса, предупредил эксперт - Новости Украины Зеленский
РФ может устроить обострение на Донбассе в случае начала нового глобального кризиса, предупредил эксперт / УНИАН

Российская Федерация может реализовать сценарий обострения ситуации на Донбассе, если начнется новая волна глобального кризиса, и во всех странах появится много проблем.

Сейчас РФ настроена закрыть свои вопросы в рамках нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция), рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

Эксперт полагает, что русские могут попытаться добиться своего в рамках этого формата и во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским, используя его неопытность.

"Сценарий обострения на Донбассе возможен в том случае, когда начнется новая волна глобального кризиса, и во всех государствах возникнет множество проблем", - заявил Романенко. 

Читайте такжеПочему война на Донбассе будет продолжатьсяПо его словам, в таком случае российским властям будет необходимо переключать внимание граждан своей страны с экономических и социальных проблем на что-то другое. "В этом случае российское руководство может запустить на Донбасс своих прокси", - предупредил эксперт.

Собеседник полагает, что, если украинское государство продолжит пикировать, то России будет не тяжело реализовать такой сценарий и выяснить, может ли Киев потерять еще что-то.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что на Донбассе сейчас практически Приднестровье (замороженный конфликт). Президент отметил, что между Донбассом и Приднестровьем есть единственное отличие.

Донбасс Россия обострение Юрий Романенко
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