Мир на Донбассе: у Зеленского заговорили о масштабном международном договоре

Андрей Ермак рассказал о новой идее Зе-команды/ Фото Lb.ua

На Банковой озвучили новую идею, которую стал поднимать официальный Киев во время разных переговоров относительно урегулирования ситуации на востоке Украины. Речь идет о подписании масштабного международного договора относительно мира на Донбассе. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

По его словам, в команде президента рассчитывают, что международный договор подпишут все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Документ должен зафиксировать "на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".

"А поскольку у нас уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, я считаю, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций", - сказал Ермак в интервью Левому берегу.

Также Ермак сообщил, что пока что переговоры будут продолжаться в рамках нормандского формата.

"Если на каком-то этапе мы поймём, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы. Безусловно, мы хотели бы рассматривать такую возможность, чтобы как можно больше международных партнёров присоединились к этому процессу", - отметил он.

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Напомним, на днях глава украинского МИД Вадим Пристайко обговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасом проведение переговоров в нормандском формате. Также сообщалось, что представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе.