Новый план Маршалла: у Зеленского рассказали, как будут восстанавливать Донбасс

Андрей Ермак рассказал о планах по восстановлению Донбасса / Фото Lb.ua

Команда президента Владимира Зеленского нацелена на восстановление Донбасса с привлечением западных партнеров. Одна из идей – размещение филиала Международного арбитража на территории региона. Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

"Во всех переговорах мы говорим о том, что боремся за прекращение войны и не хотим терять ни дня. Один из залогов успеха - это восстановление нормальной жизни, инфраструктуры Донбасса", - сказал он в интервью Левому берегу.

По его словам в октябре запланирован масштабный Международный инвестиционный форум, участие в котором подтвердило большое количество серьезных компаний. В рамках этого форума будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса.

"Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла", - добавил помощник Зеленского.

Ермак уточнил, что на Донбассе будут заниматься восстановлением и развитием, исходя из современных тенденций. В частности, обсуждается идея того, чтобы именно на Донбассе впервые появился филиал Международного арбитража. Также идут переговоры с известными спортсменами о том, чтобы спортивные мероприятия при государственной поддержке постепенно перемещались в Мариуполь, а затем и на территории, которые сегодня не подконтрольны Украине.

На данный момент Фонд восстановления Донбасса возглавил премьер-министр Алексей Гончарук. При поддержке Академии наук Фонд формирует предложения на инвестиционный форум, резюмировал Ермак.

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Напомним, Андрей Ермак ранее заявил, что на Банковой есть идея о подписании масштабного международного договора относительно мира на Донбассе. По его словам, в команде президента рассчитывают, что международный договор подпишут все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Документ должен зафиксировать "на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".