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В Нафтогазе предупредили о рисках нового транзитного договора с РФ

24 декабря 2019, 08:59

Есть риск не реализации достигнутых договоренностей, считает Юрий Витренко.

Нафтогаз
 Есть риски отказа России от транзита газа через Украину, считают в Нафтогазе

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о рисках в случае отказа России от транзита газа через Украину, в то время как Киев отозвет свои иски.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", — подчеркнул он.

Витренко пояснил, что для минимизации этих рисков идет работа над системой договоров, однако остается вероятность того, что даже договоренности, которые были достигнуты, не будут реализованы, передает Громадське.

Витренко также отметил важность поддержки со стороны европейских партнеров и руководства Украины для определенного давления на российскую сторону: "Чтобы они действительно добросовестно отработали эти документе, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге".

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Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией.

Россия Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа Украина
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