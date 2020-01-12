Эксперт назвал самую большую проблему экономики Украины

Обслуживание госдолга - самая большая проблема экономики Украины, полагает эксперт / УНИАН

Доктор экономических наук, член Совета Нацбанка, экс-заместитель исполнительного директора Совета директоров МВФ от Украины Александр Петрик считает, что одной из самых больших проблем экономики украинского государства является обслуживание госдолга.

К концу 2019 года госдолг Украины составил менее 50% от Валового внутреннего продукта - ситуация значительно улучшилась по сравнению с обстановкой в конце 2016-го - тогда долг составлял 81% от ВВП, говорится в материале эксперт на Zn.ua.

Эксперт отметил, что структура госдолга, в частности, по срокам погашения, улучшилась.

"Проблема финансирования внешнего долга в условиях значительных выплат в следующих годах остается серьезной…", - отметил автор.

Напомним, на конец 2019 года госдолг Украины, по оперативной оценке, в гривневом эквиваленте составил 1 764,2 млрд, а в долларовом - 74,5 млрд и достиг отметки в около 45% от ВВП.