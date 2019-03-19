Украина собирается взять в долг – на обслуживание собственного госдолга

Украина собирается взять в долг – на обслуживание своего госдолга / minfin.com.ua/

Еще 4 миллиарда долларов нужно занять Украине, чтобы обслуживать свой государственный долг.

Об этом в эфире Радио НВ заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, для погашения задолженности государству потребуется потратить 418 миллиардов гривен.

"Нам в этом году надо одолжить около 4 млрд долларов (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", – отметила министр финансов.

Читайте также"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплатеЧиновница также напомнила, что Украина за этот год уже успела получить 600 миллионов долларов от Всемирного банка.

"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшие доразмещения (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", – сообщила Маркарова.

Среди всего прочего, сейчас Министерство финансов работает над дополнительными инструментами от западных кредиторов. В частности, начат переговорный процесс со Всемирный банком о последующих экономических гарантиях. Маркарова надеется, что их удастся использовать уже в этом году.

Ранее глава Минфина рассказала о новых условиях от МВФ. Финансирование со стороны Евросоюза и Всемирного банка зависит от выполнения условий МВФ.