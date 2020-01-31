"Сдерживание агрессии": в США оценили новый транзитный договор Украины и РФ

В Госдепе США заявили о поддержке энергетической независимости Украины.
Новое соглашение по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины является элементом сдерживания агрессии РФ, заявили в Госдепартаменте США.
Там подчеркнули, что поддерживают "энергетическую независимость Украины от российского доминирования", а сохранение транзита газа через Украину назвали важным фактором противостояния России.
В Госдепе также напомнили, что в декабре конгресс принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского проекта Северный поток — 2.
"Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора, — ред.) против дальнейшей российской агрессии", — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина повысила для РФ тариф на транзит газа в Европу.