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Украина повысила для РФ тариф на транзит газа в Европу

31 января 2020, 08:52

Споры между Нафтогазом и Газпромом будут решаться в Цюрихском арбитраже.

газ
Объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд кубометров / Reuters

В 2020 году тариф на транзит российского газа через территорию Украины возрастет, как минимум, на 2%, по сравнению с 2019 годом.

Согласно проекту пятилетнего договора между Нафтогазом и Газпромом, с которым ознакомился РБК, стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составит $31,72 за 1 тысячу кубометров с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тысячу кубометров на 100 километр и из расчета протяженности ГТС 1192,48 километров.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд кубометров: 65 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. Как уточняет издание, при транзите 225 млрд кубометров за пять лет Украина сможет заработать не менее $7,13 млрд.

Читайте такжеВ Нафтогазе объяснили, почему в январе упали объемы транзита газа в ЕвропуВ случае наращивания Газпромом поставок в Европу через Украину сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС.

В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%.

В новом транзитном договоре также поменялась юрисдикция для рассмотрения потенциальных споров между сторонами. Ранее все споры должны были рассматриваться в Международном арбитражном суде Стокгольма. Теперь же спорные вопросы будут решаться в другом международном арбитражном суде — при Международной торговой палате в Цюрихе (ICC). Но, как и прежний контракт, новый договор регулируется шведским материальным правом, добавляет издание.

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Напомним, ранее в Нафтогазе рассказали, как слезть с "газовой иглы" РФ.

Газпром Нафтогаз транзит газа
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