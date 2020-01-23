В Нафтогазе рассказали, как слезть с "газовой иглы" РФ

Андрей Коболев / УНИАН

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал возможности Украины избавиться от российской "газовой иглы". По его словам, это возможно если идти одновременно в двух направлениях.

"Я думаю, что наша самая большая возможность - стать независимыми от импорта газа, чего можно достичь, если идти одновременно в двух направлениях", - заявил Коболев во время выступления на панельной дискуссии в Украинском доме в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом он отметил, что Украине необходимо нарастить массовую добычу газа и снизить потребление "голубого топлива".

"Во-первых, это рост массовой добычи газа. Во-вторых - снижение потребления газа. Мы все еще довольно неэффективная страна, даже по сравнению с нашими восточноевропейскими соседями", - отметил глава НАК.

Как ранее сообщал Главред, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что закупка газа у Газрома будет зависеть от решения Кабмина и цены на газ.