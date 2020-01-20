Коболев пролил на свет на закупки Нафтогазом газа у России

Андрей Коболев / УНИАН

Пресловутая закупка госкомпании Нафтогаз газа у российской корпорации-монополиста Газпром будут зависеть и от цены, и от решения Кабмина.

С таким заявлением выступил глава правления компании Андрей Коболев в эфире канала Украина 24.

По словам Коболева, первое условие зависит Нафтогаза Украины. По его словам, в первую очередь, есть проблема цены и параметров поставок.

"За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", - отметил он.

Кроме того, Коболев рассказала, что "Нафтогаз" регулярно проводит аукционы по покупке газа.

"Мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", прийти на аукционы, предложить нам какую-либо цену и конкурировать", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Нафтогаз Украина договорилась о закупке газа у тайного поставщика.