Коболев пролил на свет на закупки Нафтогазом газа у России

Андрей Коболев, глава правления Нафтогаза высказался в деталях по теме, которая волнует миллионы украинцев.
Пресловутая закупка госкомпании Нафтогаз газа у российской корпорации-монополиста Газпром будут зависеть и от цены, и от решения Кабмина.
С таким заявлением выступил глава правления компании Андрей Коболев в эфире канала Украина 24.
По словам Коболева, первое условие зависит Нафтогаза Украины. По его словам, в первую очередь, есть проблема цены и параметров поставок.
"За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", - отметил он.
Кроме того, Коболев рассказала, что "Нафтогаз" регулярно проводит аукционы по покупке газа.
"Мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", прийти на аукционы, предложить нам какую-либо цену и конкурировать", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Нафтогаз Украина договорилась о закупке газа у тайного поставщика.