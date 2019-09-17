Скрытая торговля: Нафтогаз договорился о закупке газа у тайного поставщика

Газовая станция. Иллюстративное фото / УНИАН

В Нафтогазе Украины объявили о подписании контракта на закупку в I финансовом квартале 2020-го 450 млн кубических метров газа у "крупного международного трейдера", причем эти поставки никак не зависят от действий российской корпорации Газпром.

Имя компании-поставщика в пресс-релизе Нафтогаза не называется. Глава Департамента газового бизнеса госкомнпаии Андрей Фаворов отметил лишь, что закончена закачка дополнительных объемов газа в хранилища и подготовки ГТС к работе без транзита.

Напомним, ранее росСМИ рассказали, как Газпром "наклонили" ради транзита газа через Украину. До этого в Нафтогазе соообщили, что запасы "голубого топлива" в Украине превысили многолетний максимум.