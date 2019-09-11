Наживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газ

Скидка на российский газ грозит возвратом к газовым схемам времен Тимошенко/ kremlin.ru

Россия готова предоставить Украине 25% скидку на поставку газа в случае подписания прямого договора с российским Газпромом. Об этом накануне заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Заявление Миллера о мифической скидке – это, по сути, наживка, рассчитанная на дураков. Они прекрасно понимают, что собой представляет новая украинская власть, которая, по их мнению, не помнит, что было 10 лет назад – как они "разводили" тогдашнюю украинскую власть в 2005-2006 году. Потому сейчас они создают такое "заманчивое предложение", которое диктуется тем, что Газпром уже с 2015 года потерял украинский рынок, так как мы напрямую ничего у них не импортируем. И не мудрено, ведь на пике нефтяных и газовых в 2010-2012 годах они получали от Украины по 12-14 миллиардов долларов ежегодно.

Потому они и хотят вернуться. Более того у них уже готова схема типа Росукрэнерго-2 и теперь дело за малым. Они говорят, что сделают скидку, но вопрос в том, как дальше это будет работать.

Читайте такжеВ Газпроме заявили о готовности сделать скидку на газ для УкраиныНапомню, что ранее, в 2009 году, был подписан контракт с Газпромом, то в нем тоже была хитрость – в течение 2009 года в Украину также поставляли дешевый газ, но не потому, что работала формула, а благодаря договоренности с тогдашним премьером Юлией Тимошенко, которая и обеспечила скидку на газ. Но чуда не произошло и в 2010 году заработала формула, которая показала максимально возможную цену газа. Далее сработал известный принцип - мол, хотите и дальше дешевого газа, подумайте, что можете предложить. И предложили, ведь тогда было подписано соглашение о продлении договора базирования Черноморского флота в Севастополе, после чего появилась так называемая 100-долларовая скидка на газ. Хотя на самом деле цена газа не изменилась, всего лишь перестали брать экспортную пошлину.

Читайте такжеЕсли "Нафтогаз" вступит в переговоры с "Газпромом" - он уже проигралСейчас тоже готовится что-то подобное. И как раз на прямую договоренность с новым премьером и делают ставку, поскольку понимают, что с Нафтогазом такой фокус не пройдет. Хотя я думаю, что в принципе это не пройдет, потому что подписывать договор будет не правительство, а руководитель Нафтогаза. Но они могут навязывать политический подход – дескать, были проведены какие-то там закулисные переговоры, потому Россия будет настаивать на том, что Нафтогаз недоговороспособен, а вот с правительством Украины мы договорились.

Если хватит ума в правительственных головах, то этого не произойдет. Если верх возьмет жадность тех карабасов-барабасов, кто стоит за властными кабинетами, то последствия будут катастрофическими. Тогда мы снова вернемся к схематозу и газовой кабале – льготный период рано или поздно закончится, и Россия начнет увеличивать прибыль с украинского рынка. То есть будет разворот к тому, от чего мы давно ушли и что нам давно не нужно.

Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда