"Ведем борьбу": в Кабмине похвалились поступлениями в госбюджет

Госбюджет / Пресс-служба НБУ

В Государственный бюджет в прошлом году поступило меньше средств, чем в 2018 году. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, в частности, сократились поступления от акцизного налога.

"Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия. В 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

В то же время, он заявил, что за период с ноября по декабрь прошлого года поступления от акцизного налога увеличились на около 400 миллионов гривен. При этом министр считает, что резкое увеличение поступлений от акцизного налога связано с кадровыми перестановками в Укрспирте и силовых органах, а также отработкой контрабандистов.

"В этом году детенизация рынка должно продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии", - подытожил Дубилет.

Как ранее сообщал Главред, общий фонд государственного бюджета за январь текущего года недополучил почти четверть суммы.