Почти четверть доходов: в Минфине забили тревогу из-за госбюджета

Госбюджет Украины / zn.ua

Общий фонд государственного бюджета за январь текущего года недополучил почти четверть суммы. Так, размер поступлений составил 42,6 миллиарда гривен, что на 13,8 миллиарда гривен или на 24,5% меньше плана.

Так, в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что главной причиной сокращения доходов является более крепкий обменный курс гривны, меньший объем импорта, а также низкие цены на газ.

По оперативным данным, доходы госбюджета от налогов и сборов, администрируемые Государственная налоговая служба, на 5,9 миллиарда гривен ниже росписи. В то же время, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, которые контролирует Государственная таможенная служба, - на 7,9 миллиарда гривен ниже предполагаемого.

При этом совокупные заимствования в общий фонд госбюджета составили в январе 50,8 миллиарда гривен, из которых на внутреннем рынке 16,9 миллиарда гривен, а погашение госдолга в гривне в январе составило 31,6 миллиарда.

Стоит отметить, что на сайте Госказначейства нет данных о выполнении бюджета за январь.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря рекордно низкому показателю ставок по евробондам, Кабмин получит возможность каждый день экономить для госбюджета около 2 миллиона гривен.