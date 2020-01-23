Гончарук похвастался способом экономить для бюджета миллионы гривен: детали

Алексей Гончарук / УНИАН

Благодаря рекордно низкому показателю ставок по евробондам, Кабмин получит возможность каждый день экономить для госбюджета около 2 млн гривен. Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал украинский премьер Алексей Гончарук.

"Мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", — написал он.

По словам Гончарука, ныне Украина проводит операцию по заимствованию 1,25 млрд евро (под 4,375% годовых).

"Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", — подытожил премьер.

Напомним, ранее эксперт-экономист Олег Соскин предупредил о вероятной макроэкономической катастрофе из-за евробондов. Как пример он привел размещение госкомпанией Нафтогаз Украины семилетних ценных бумаг на 500 млн долларов под 7% годовых.