Хаос расширяется: эксперт предупредил о макроэкономической катастрофе

Эксперт оценил ситуацию в украинской экономике

В Украине хаос развивается, и он будет расширяться, заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

По его мнению, в Украине не решаются главные экономические проблемы, а ситуацию "забивают антибиотиками и наркотиками".

При этом он напомнил, что недавно НАК Нафтогаз Украины разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7% годовых.

"Вопрос, а где эта монополия возьмет деньги, если не будет транзита… может, еще цены на газ поднимут?", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Он добавил, что несмотря на стабилизацию курса гривны, ситуация в экономике не дает повода говорить об оздоровлении.

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"В Украине финансово-экономическая катастрофа", - резюмировал Соскин.

Напомним, ранее в докладе Международного валютного фонда Regional Economic Outlook прогноз роста экономики для Украины на будущий год составил 3%.