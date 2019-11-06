МВФ спрогнозировал рост экономики Украины на 2019 год

Экономика Украины в 2019 году будет расти / x-true.info

В 2019 году Украину ждет рост экономики на 3%.

Как сообщается в обновленном докладе для европейских стран Международного валютного фонда Regional Economic Outlook, прогноз для Украины на будущий год существенно улучшен.

Согласно подсчетам специалистов, экономика Украины будет расти на 3% в 2019 и 2020 годах, а в 2021-м покажет рост в 3,1%.

МВФ сделал прогноз и для других стран. В частности, ожидается, что ВВП Германии по итогам текущего года может укрепиться на 0,5%, в последующие два года — на 1,2% и 1,4%. А экономика Франции в 2019 году вырастет на 1,2%, в 2020 и 2021 годах рост составит 1,3%. Ожидается, что показатели Британии продемонстрируют рост в 2019 году на 1,2%, в 2020-м на 1,4%, в 2021-м на 1,5%.

По данным МВФ, наиболее негативный прогноз наблюдается в Словакии - минус 1,1%. Фонд полагает, что экономика страны в 2019 году вырастет на 2,6%, а не на 3,7%, как ожидалось ранее.

Максимально положительную динамику, согласно прогнозу, покажет экономика Венгрии. Эксперты фонда предполагают, что в 2019 году экономика страны увеличится на 4,6%, в 2020-м году — на 3,3%, в 2021 году — на 2,9%.

Напомним, информация зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы не соответствует действительности, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как ранее сообщалось, после поездки украинской делегации в США на переговоры с представителями Международного валютного фонда и других финансовых институтов стала появляться позитивная информацию о новом транше. Глава Национального банка Украины Яков Смолий также поделился положительными прогнозами.