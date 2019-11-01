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Гончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газа

1 ноября 2019, 12:02

Закон об анбандлинге усиливает позиции Украины, считает премьер-министр.

Закупка газа
Алексей Гончарук оценил закон об анбандлинге Нафтогаза / УНИАН

Украина на переговорах с Россией по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года будет требовать заключения долгосрочного договора с гарантиями транзита в количестве, достаточном для обслуживания отечественной газотранспортной системы.Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил 

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что на переговорах с Россией по транзиту газа с 1 января 2020 года Украина потребует заключения долгосрочного договора с гарантиями транзита в количестве, достаточном для обслуживания отечественной газотранспортной системы.

"Когда мы с ними достигнем договоренности по поводу подписания – будет видно. Но мы сейчас придерживаемся украинских интересов, это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", - подчеркнул премьер во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте такжеВ Нацбанке подсчитали убытки от сокращения транзита газа из РФОн также считает, что принятие закона, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от НАК Нафтогаз Украины, усиливает позиции Украины.

"Мы делаем все, чтобы соглашение было подписано в максимально короткие сроки. Благодарим вас, уважаемые депутаты, вчера вы проголосовали важный закон об анбандлинге Нафтогаза. Это приближает нас к этой цели. У нас регулятор будет работать по европейским правилам, это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с совместной позицией на переговорах", - сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.

Россия транзит газа Украина Алексей Гончарук
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