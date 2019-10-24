В НБУ рассказали о подписании соглашения с МВФ

Яков Смолий отметил, что соглашение подпишут по новой трехлетней программе.
После поездки украинской делегации в США на переговоры с представителями Международного валютного фонда и других финансовых институтов стала появляться позитивная информацию о новом транше. Глава Национального банка Украины Яков Смолий также поделился положительными прогнозами.
По его словам, ожидается, что НБУ подпишет соглашение по новой трехлетней программе с МВФ уже до конца текущего года.
"Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года", - заявил Смолий в ходе брифинга в четверг, 24 октября.
При этом он указал, что новая программа позволит получить другое официальное финансирование, улучшить условия доступа к международным рынкам капитала и подогреть интерес иностранных инвесторов к Украине. Также глава НБУ надеется, что один транш от МВФ удастся получить еще в текущем году.
Напомним, что Национальный банк Украины улучшил прогнозный рост валового внутреннего продукта в текущем году изменили с 3,0% до 3,5%.