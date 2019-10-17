Приватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФ

Оксана Маркарова / minfin.gov.ua

Украинская делегация находится в США на переговорах с Международным валютным фондом. Министр финансов Оксана Маркарова поделилась успехами общения с партнерами.

По ее словам, переговоры проходят "достаточно хорошо".

"Вчера мы закончили первый день, сегодня в процессе второй день нашей работы. Кроме очень активных переговоров с Международным валютным Фондом, вы знаете, мы сейчас обсуждаем новую программу, и достаточно хорошо продвигаемся в этих переговорах, мы также провели встречи с представителями американского и французского казначейства", - рассказала глава Минфина в интервью Сhastime, обнародованном в Facebook.

При этом она отметила, что основой переговорного процесса является макроэкономическая стабильность и ускорение роста украинской экономики через приватизацию, концессии, развитие рынка земли.

Напомним, что 15 октября украинская делегация отправилась в США на встречу с представителями МВФ и другими финансовыми институтами.