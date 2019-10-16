Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности

МВФ / Reuters

Несмотря на все пессимистические заявления оппонентов новой украинской власти, переговоры с Международным валютным фондом продолжаются. Так, украинская делегация отправилась в США на встречу с представителями МВФ и другими финансовыми институтами.

По словам министра финансов Оксана Маркарова, представители Украины отправились в Вашингтон вечером 15 октября для проведения активных переговоров.

"Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международные финансовые институты – ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами", - рассказала глава финансового ведомства.

Кроме того, в новом посте от 16 октября Маркарова сообщила, что в новом отчете МВФ по развитию экономики в мире Украина выведена из группы стран СНГ.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа – ред.)", – отметила министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский радикально высказался о сотрудничестве Украины с МВФ и в случае чего пригрозил "стукнуть кулаком по столу".