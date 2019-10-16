  1. Главная
  3. Деньги

Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности

16 октября 2019, 10:32

В отчете МВФ по развитию экономики в мире Украина выведена из группы стран СНГ.

МВФ
МВФ / Reuters

Несмотря на все пессимистические заявления оппонентов новой украинской власти, переговоры с Международным валютным фондом продолжаются. Так, украинская делегация отправилась в США на встречу с представителями МВФ и другими финансовыми институтами.

По словам министра финансов Оксана Маркарова, представители Украины отправились в Вашингтон вечером 15 октября для проведения активных переговоров.

"Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международные финансовые институты – ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами", - рассказала глава финансового ведомства.

Кроме того, в новом посте от 16 октября Маркарова сообщила, что в новом отчете МВФ по развитию экономики в мире Украина выведена из группы стран СНГ.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа – ред.)", – отметила министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский радикально высказался о сотрудничестве Украины с МВФ и в случае чего пригрозил "стукнуть кулаком по столу".

Минфин МВФ кредит транш Оксана Маркарова
Сейчас вы просматриваете новость «Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:42
"Дичь": в "ДНР" повесили убийство Захарченко на пенсионеров
11:33
"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото Видео
11:21
Легендарные рокеры Uriah Heep оскандалилась из-за "российских" Киева и Минска
11:15
Невротик пишется слитно: рецензия на фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" Видео
11:14
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе за торги "Львовугля"
11:11
Трамп предал курдов - предаст и Украину мнение
11:04
"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля
10:48
В НАБУ завели дело на Луценко
10:47
Гороскоп на сегодня: кому "светит" встреча со второй половинкой
10:32
Маркарова улетела в США договариваться с МВФ: подробности
10:24
"Видная и богатая" нардеп от Слуги народа "засветила" в Раде винтажную сумку Chanel Фото
10:01
Почему война на Донбассе будет продолжаться мнение
10:00
"Обманули": в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века"
10:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
09:41
"Кастрировать таких баб": на Ровенщине горе-мать кулаками "выбивала жизнь" из младенца Видео
09:10
Журналист сказал, чем Украина может шантажировать Кремль
08:56
"Безумный Трамп" развалит НАТО - Байден Видео
08:42
Роспуск "ЛНР" и "ДНР": в России отреагировали на требование Киева Видео
08:40
Куда ушли миллиарды, или Почему военный сбор нужно отменить мнение
08:21
Снегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019
07:57
Каким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогноз
07:29
"Бабье лето" 2019 бьет рекорды: синоптик рассказал, чего ждать от погоды Видео
07:17
Трудовая диджитализация: чем опасна отмена трудовых книжек в Украине
07:03
"Когда же эта мерзость пропадет из Украины?": На Донбассе от пули снайпера погибла 36-летняя девушка-боец
06:56
Кто и что косит рейтинг Зеленского мнение
06:16
Астролог спрогнозировал участь главарей "ЛНР" и "ДНР"
05:58
Модная мужская стрижка британка – стильная стрижка для мужчин любого возраста - фото Фото
05:55
"Что за пися королева?": Maruv показала новый дерзкий образ Фото
05:33
"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака
05:07
Модный черно-белый маникюр: черно-белый френч, полоски на ногтях и горошек - фото Фото
04:29
Доллар неожиданно пробьет новое дно: аналитик озвучил прогноз
04:19
Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника Фото
04:02
Чтобы все по плану: эксперт рассказала, как правильно организовывать секс втроем
02:32
Поливитамины нужны в одном случае - доктор Комаровский
02:12
"Это оргазм": Королева доставила себе удовольствие подарком из Малайзии Видео
01:53
Диетологи развенчали мифы о шаурме
01:02
"Очень приятно, царь!": в Сети высмеяли поведение Разумкова Видео
00:26
Эксперты рассказали, чем опасен анальный секс для здоровья
00:01
16 октября – праздник Босса и Денисов день: как защититься от сглаза Видео
15 октября, вторник
23:56
"Пора батюшку звать": в Киеве разбилось очередное "хрустальное" стекло на мосту Кличко - видео Видео
23:12
Умер отец Ирины Билык
22:36
"Бутик Запой и пулеметы по периметру": "ДНРовцы" поглумились над филармонией в Донецке
22:25
Приват24 предложил, как копить на пенсию в Украине
22:05
Военные США нагло оскорбили россиян, предложив Трампу присоединиться Фото Видео
21:41
"Теорема Х*я или закон Х*я": гражданин с яркой фамилией Х*й защитил диссертацию в Одессе - фотофакт
21:09
На Донбассе снайпер убил двух украинских бойцов Видео
20:59
ФОПам дали два года: Зеленский решил ввести мораторий на проверки предпринимателей
20:59
Обгадился: Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии Видео
20:45
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 3 и 4 серию нового сериала Видео
20:40
Стильная женская стрижка каре до подбородка 2019: кому идет, красивые варианты из Instagram Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять