"Стукнуть кулаком по столу": Зеленский предложил радикальный метод прекратить сотрудничество с МВФ

Владимир Зеленский высказался о сотрудничестве с МВФ / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский радикально высказался о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и в случае чего пригрозил "стукнуть кулаком по столу".

Глава государства считает, что МВФ не должен ставить Украине какие-либо условия, кроме экономических.

"Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", – сказал Зеленский во время пресс-марафона, который состоялся 10 октября.

Глава государства также уверен, что в любой момент невыгодное партнерство можно остановить: "Только встать и стукнуть кулаком по столу: с этого диалог не начинается, так его можно закончить".

Читайте такжеЭксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФНапомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова объяснила требования Международного финансового фонда в части коммунальных тарифов. По ее словам, МВФ выступает за введение рыночного метода образования тарифов ЖКХ.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что сотрудничество с Международным валютным фондом принесло Украине очень много вреда.