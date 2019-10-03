Маркарова объяснила, требовал ли МВФ отказаться от субсидий

Оксана Маркарова / УНИАН

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила требования Международного финансового фонда в части коммунальных тарифов. Так она отметила, что МВФ выступает за введение рыночного метода образования тарифов ЖКХ.

При этом глава Минфина отметила, что Фонд не требует отмены субсидий, но хотят соответствия тарифов рыночной цене ресурсов.

"А люди, которые живут в больших домах, должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что, когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот, кто живет в большом доме, платят одинаковую цену", - отменила Маркарова в эфире 1+1.

Кроме того, она напомнила, что одна украинская семья не должна тратить на коммуналку больше 15% своего дохода.

Напомним, что правительство пообещало обеспечить субсидиями всем семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 15% дохода. При этом Министерство социальной политики опубликовало инструкцию, как оформить субсидию онлайн.