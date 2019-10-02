Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ

Оксана Маркарова / minfin.gov.ua

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заверила, что не стоит паниковать из-за отъезда миссии Международного валютного фонда. По ее словам, все идет согласно графика переговоров.

Маркарова отметила, что договориться о финансировании за две недели практически невозможно.

"Это уже третья программа, над которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement - это было несколько месяцев", - рассказала глава Минфина в комментарии Радио Свобода.

Кроме того, она упрекнула экспертов-паникеров, которые каждый раз бьют тревогу после уезда миссии МВФ. По ее словам, "точно не выпадет из нормального графика переговоров".

"Переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, является обмен информацией, миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов", - объяснила Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина будет продолжать переговоры во время визита украинской стороны на собрание МВФ в октябре.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук уже через несколько недель основные министры из украинского правительства посетят офис МВФ в США.