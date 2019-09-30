Гончарук рассказал, когда Киев подпишет новую программу сотрудничества с МВФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Уже через несколько недель основные министры из украинского правительства посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы сотрудничества.

Соответствующую информацию озвучил премьер Алексей Гончарук. По его словам, новая программа сотрудничества Украины с МВФ будет подписана в декабре 2019-го.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", − заявил он.Напомним, ранее Алексей Гончарук анонсировал получения Украиной новых кредитов от МВФ. До этого премьер объяснил, кто ни в коем случае не сможет приобрести украинскую землю.