Эксперт о программе Гончарука: "Однозначно не выполнит"

Алексей Гончарук / УНИАН

В Украине каждый новый премьер-министр представлял свою программу деятельности в Верховной Раде, которая впоследствии не выполнялась, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Возможно, эта программа (деятельности правительства, - ред.) будет в виде очень красивой презентации. В свое время и В.Гройсман и А.Яценюк и В.Янукович и Ю.Тимошенко они все презентовали программу. У нас какая-то удивительная ситуация. У нас все программы презентуют, но потом никто не рассказывает, выполнил ее или нет", - подчеркнул он в эфире на канале 112 Украина.

Эксперт отметил, что все уже давно забыли о программах Ю.Тимошенко и В.Гройсмана, в которых было "много хороших вещей".

"То, что он (премьер Алексей Гончарук, - ред.) это (обещания в программе деятельности Кабмина, - ред.) не выполнит – это однозначно. У нас это традиция – принимается программа, но никто ее не контролирует, поэтому ее можно просто не выполнять", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее экс-премьер Юрий Ехануров заявил о том, что от результатов работы Кабинета министров Алексея Гончарука не стоит ожидать экономического роста.