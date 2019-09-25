"Не понимают, чем занимаются": экс-премьер распек Кабмин Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

От результатов работы Кабинета министров Алексея Гончарука не стоит ожидать экономического роста, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

По его мнению, реальные положительные результаты работы смогут показать лишь преемники нынешнего состава правительства.

"Не думаю, что люди, которые умеют рушить, смогут что-то построить", - охарактеризовал Ехануров новый Кабмин в комментарии на канале 112 Украина.

Он также критически оценил заявление Гончарука о планах по росту экономики на 40% в ближайшие 5 лет.

"Он еще не совсем понимает, чем он занимается. Нет причин для роста, для этого необходимы серьезные инвестиции и планирование, а пока идет период конструктивного разрушения", - добавил Ехануров.

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Напомним, ранее экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в комментарии Главреду раскритиковал амбициозный план правительства Гончарука.