Не больше 2-4% роста ВВП: Экономист разнес амбициозный план правительства Гончарука

Владимир Лановой дал несколько советов новому Кабмину / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил основные цели правительства в ближайшее пятилетие – рост ВВП на 40% и развитие инфраструктуры и связи. Планы нового Кабмина и его главы раскритиковал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его мнению, те приоритеты, о которых упоминал Гончарук, не дадут такого длительного и высокого роста.

"Потому что нужно учитывать реальное положение вещей. Взять к примеру строительство дорог – нужно понимать, с помощью каких технологий и с какими затратами их будут строить. Потому что можно потратить огромное количество средств, а по этим дорогам никто не будет ездить", - сказал Лановой Главреду.

Экономист считает, что сейчас следует сосредоточиться на более насущных вопросах и внедрять новации на тех предприятиях, которые уже сейчас работают в Украине.

"У нас сейчас существуют монопольные структуры с завышенными тарифами, ценами для потребителей и всех субъектов экономики, не только для граждан, но и для малого, среднего бизнеса - всех, кто потребляет электроэнергию, тепло и газ. У них уже сейчас тяжелая ситуация, потому что у них высокие затраты и из-за этого очень маленькие доходы и инвестиции. И первый пункт прироста ВВП состоит в том, чтобы демонополизировать энергетику, установить уравновешенные тарифы между спросом и предложением, которые позволят потребителям иметь прибыль", - считает Лановой.

Другое направление – промышленность, которая выпускает продукцию 20 века. Речь идет о черных металлах, которые не имеют рынков и не имеют перспектив роста. По его словам, и в Бразилии, и в Китае подобной продукции уже производят больше, чем у нас.

"И потому нужно выходить из металлургии с другой продукцией – качественной сталью для кораблей, для подводных лодок. Но для этого необходимо выходить на новые рынки сбыта и модернизировать свои предприятия. Но никто об этом пока не говорит", - отметил экономист.

Также, на его взгляд, нужно менять саму устаревшую структуру экономики, так как у нас очень много тяжелой промышленности, а нужно больше сфер современных – IT-экономики, нанотехнологий, биотехнологий, роботизации и автоматизации процессов.

"Все эти новые технологии дают новые услуги, которые помогают выходить на мировые рынки. У нас пока это происходит только за счет небольших фирм", - добавил Лановой.

Он считает, что если этого не делать, то прирост ВВП будет максимум в 2-4%, что меньше, чем показатели того же 2014 года.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что оптимизм Алексея Гончарука и его Кабмина вполне может оправдаться, но для этого в течение 5 лет необходимо наличие несколько факторов.

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2 сентября глава Кабмина Алексей Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие. Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест). Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине.