Стахановские темпы: сможет ли Украина добиться роста ВВП на 40%

Гончарук уверяет, что цифра роста ВВП не взята с потолка/ УНИАН

Недавно новоиспеченный премьер-министр Алексей Гончарук заявил журналистам, что главным приоритетом и задачей этого правительства является экономический рост. "За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40%. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5%, а в последующие - минимум по 7% в год", - сказал премьер.

План действий государства по росту экономики в Кабмине обещают представить в течение месяца. При этом Гончарук уже намекнул, что обеспечить такой рост в Кабмине планируют за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках. Но реальна ли эта задача и каковы риски – Главред узнавал у экспертов.

Реально или нет?

Отметим, что в 2018 году рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что оптимизм насчет 40% ВВП вполне может оправдаться, но для этого в течении 5 лет необходимо наличие несколько факторов.

Читайте такжеОбгонит ли Украина Польшу: почему ВВП растет как на дрожжах"Прежде всего, благоприятная внешняя конъюнктура на украинский экспорт, запуск рынка земли, большая приватизация и внутренние реформы, которые при условии их успеха, автоматически активизируют деловую жизнь и будут способствовать росту экономики", - считает эксперт.

По его словам, запуск рынка земли ранее постоянно откладывался из-за отсутствия политической воли - и отдельные политики, и политические партии не хотели рисковать своим рейтингом. То же касается и приватизации – основная причина в том, что основные игроки рынка, которые финансируются несколькими крупнейшими финансово-промышленными группами, ранее не смогли договориться между собой.

"У новой команды политическая воля, по крайней мере, на словах, сейчас есть. И, с учетом монобольшинства в парламенте и моносформированного правительства, есть все шансы это реализовать", - говорит Новак.

Помимо этого, Гончарук ранее упоминал и о снижении кредитных ставок для населения, которое, по его убеждению также должно дать прирост ВВП за счет улучшения ситуации в экономике. По словам Новака, это также реально, но при условии, что ставка по кредиту в гривне не будет превышать цифры в 10% годовых, то есть практически вдвое меньше, чем сейчас. Чтобы это обеспечить, новому правительству необходимо держать гривну в узде и не давать ей девальвировать. Потому как скачки курса нивелируют доход государства.

Как добиться 40%

Но даже при таких радужных перспективах, темпы роста будут, скорее, временными.

"Те приоритеты, о которых упоминал Гончарук, не дадут такого длительного и высокого роста. Потому что нужно учитывать реальное положение вещей. Взять к примеру строительство дорог – нужно понимать, с помощью каких технологий и с какими затратами их будут строить. Потому что можно потратить огромное количество средств, а по этим дорогам никто не будет ездить", - считает президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

Читайте такжеУкраинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцевПо его убеждению, сейчас следует сосредоточиться на более насущных вопросах и внедрять новации на тех предприятиях, которые уже сейчас работают в Украине. "У нас сейчас существуют монопольные структуры с завышенными тарифами, ценами для потребителей и всех субъектов экономики, не только для граждан, но и для малого, среднего бизнеса - всех, кто потребляет электроэнергию, тепло и газ. У них уже сейчас тяжелая ситуация, потому что у них высокие затраты и из-за этого очень маленькие доходы и инвестиции.

И первый пункт прироста ВВП состоит в том, чтобы демонополизировать энергетику, установить уравновешенные тарифы между спросом и предложением, которые позволят потребителям иметь прибыль.

Другое направление – промышленность, которая выпускает продукцию 20 века: черные металлы, которые не имеют рынков и не имеют перспектив роста. Потому что и в Бразилии, и в Китае подобной продукции уже производят больше, чем у нас. И потому нужно выходить из металлургии с другой продукцией – качественной сталью для кораблей, для подводных лодок. Но для этого необходимо выходить на новые рынки сбыта и модернизировать свои предприятия. Но никто об этом пока не говорит.

Кроме того, нужно менять саму устаревшую структуру экономики – у нас очень много тяжелой промышленности. А нам нужно больше сфер современных – IT-экономики, нанотехнологий, биотехнологий, роботизации и автоматизации процессов. Все эти новые технологии дают новые услуги, которые помогают выходить на мировые рынки. У нас пока это происходит только за счет небольших фирм", - объясняет Лановой, добавляя, что если этого не делать, то прирост ВВП будет максимум в 2-4%, что меньше, чем показатели того же 2014 года.

Земля уйдет на долги

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко отмечает, что даже при росте ВВП, этих денег Украина не увидит. "За эти пять лет при 40% общего роста экономики, Украина должна будет выплатить внешним кредиторам по реструктуризации госдолга времен экс-министра Натальи Яресько около 10 миллиардов долларов (VRI, так называемый, налог на экономический рост). Приблизительно эту же сумму различные эксперты прогнозируют получить за это же время от открытия рынка земли. То есть де-факто все, что украинское правительство сможет получить от рынка земли, пойдет на выплату долгов", - говорит Гаврилечко.

Читайте такжеСмешной и опасный рост: три доказательства того, что в украинской экономике все плохоПо его мнению, на сегодня существуют лишь две реальных возможности для роста.

"Во-первых, целенаправленная эмиссия под инфраструктурные проекты. То есть замена "хрущевок" на более современные дома, инженерной инфраструктуры городов и замена дорог. Здесь доллары не нужны – для этого мы можем провести весь цикл работ внутри Украины. И во-вторых – развитие рынка оружия, на котором мы пока еще имеем довольно серьезные позиции. И при вложении денег, мы можем получать дополнительные деньги от продажи, пусть не самого современного, но среднекачественного вооружения – легкового стрелкового оружия, противотанковых, противокорабельных ракет. Все это можно сделать быстро и без особых потрясений", - заключает эксперт.

Анастасия Заремба, для Главред