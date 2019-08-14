В Украине ВВП растет рекордными темпами

В Украине наблюдается рост ВВП / vognebroda.net

В апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

"Прирост реального ВВП во 2-м квартале 2019 составил 4,6% Это рекорд начиная с 4-го квартала 2016 года", - пишет в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Аналогичную информацию обнародовала 14 августа Государственная служба статистики. Уточняется, что в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%. Таким образом, по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

Напомним, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.

Ранее аналитики инвестбанка Morgan Stanley также спрогнозировали снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.

А по итогам 2018 года, рост ВВП Украины составил 3,2%.