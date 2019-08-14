В Украине ВВП растет рекордными темпами

14 августа 2019, 20:35

Такого стремительного роста показатель не демонстрировал с 2016 года.

экономика, ВВП, рост
В Украине наблюдается рост ВВП / vognebroda.net

В апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

"Прирост реального ВВП во 2-м квартале 2019 составил 4,6% Это рекорд начиная с 4-го квартала 2016 года", - пишет в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Аналогичную информацию обнародовала 14 августа Государственная служба статистики. Уточняется, что в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%. Таким образом, по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

Напомним, внутренний валовый продукт Польши вырос в год в среднем на 0,5% за последнее пятилетие благодаря вкладу украинских трудовых мигрантов.

Ранее аналитики инвестбанка Morgan Stanley также спрогнозировали снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.

А по итогам 2018 года, рост ВВП Украины составил 3,2%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ВВП рост ВВП Владимир Компаниец новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:13
Под Днепром неравнодушные бросились на поиски исчезнувшей 9-летней девочки
21:07
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке Фото Видео
21:05
Кличко пошел в НАБУ и дал показания по делу о взятке от Богдана
21:04
Что на самом деле случилось с Арменом Джигарханяном
21:02
Ливерпуль - Челси: онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА, все подробности
20:54
Михайличенко возглавит Динамо - источник
20:35
В Украине ВВП растет рекордными темпами
20:32
В России обвинили США в коварных планах по применению ядерного оружия
20:27
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт не разводятся
20:26
Что есть, чтобы быть мускулистым: совет чемпионки мира по фитнес-бикини
20:00
Модель plus size Эшли Грэм беременна Видео
19:58
В Европе по требованию Украины начали изымать имущество Газпрома
19:46
"Лишь пнул ногой": фельдшер со скорой отвесил пинка пенсионерке и уехал - видео Видео
19:32
Названы болезни, провоцирующие лишний вес Видео
18:48
Украина получила тендер на поставки в Перу Ан-178
18:45
Зам Климкина увольняется: Зеркаль объяснила, почему уходит из МИД
18:01
Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США
17:55
Гибель семьи: на Одесчине нашли убитыми супругов Фото Видео
17:50
"Будем говорить, как удобно": Шуфрич поддержал Рабиновича в языковом скандале с Геращенко и Разумковым
17:42
Вышел первый трейлер новой Need For Speed
17:32
"Освобождайте!": в Украине озвучили условие возврата воды в Крым
17:29
Гройсман объяснил решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС
17:20
"Трусы показали": Пугачева и Вайкуле потроллили блогеров Видео
17:15
Самый жаркий день: в Киеве "засекли" новый температурный рекорд Видео
17:07
Лига Европы. АЗ Алкмаар - Мариуполь: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
16:53
Стала известна дата переговоров Зеленского с премьером Израиля
16:39
Украинские боксеры выступят на чемпионате мира в России
16:33
"5 лет молчала": подруга Януковича Повалий распсиховалась из-за Крыма Фото Видео
16:26
Они не пройдут: Супрун рассказала, что детей без прививок не пустят в детсады и школы
16:23
"Друзья Донбасса": Пушилин съездил в Крым к путинским байкерам Видео
15:47
Луценко назвал Горбатюка "дементором, пьющим из него энергию"
15:45
Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора времен Януковича
15:42
Коррупционный след: активист объяснил, почему Кабмин отказался увольнять Кличко
15:40
Лига Европы. Заря - ЦСКА: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
15:33
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
15:16
"Дешевый секс и алкоголь": Савченко объяснила, почему с треском проиграла выборы в Раду Видео
15:13
Аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции Видео
14:45
Армен Джигарханян в реанимации: что случилось с актером
14:37
В Слуге народа рассказали, предлагали ли партии делать коалицию в Раду
14:33
У Зеленского увольнение Кличко отложили на осень
14:28
Диетолог рассказала, какой рис полезнее Видео
14:13
Хацкевича уволили с поста тренера Динамо
14:12
"Искусственный интеллект" поможет выявить незаконных получателей социальной поддержки актуально
14:10
Футболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцем
14:10
Приспешники России в Крыму раскипятились из-за украинской водной блокады
14:08
Амбиции уже не те: кум Путина не претендует на должность в президиуме Рады
14:00
Супрун встретилась с Зеленским: о чем шла речь Видео
13:50
Разумков рассказал, кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе
13:40
Жена Гарика Харламова на Мальдивах покрасовалась голой в ванне, опубликовано фото
13:37
На Черниговщине молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять