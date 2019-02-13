Украина обогнала Россию по росту экономики

Экономика Украины / Reuters

Рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет о работе Кабмина в 2018 году, передает УНИАН.

Как отмечает издание "Московский комсомолец", украинская экономика, таким образом, опередила по темпам роста российскую: в России рост ВВП в 2018 году составил, по данным Росстата, 2,3 процента.

В первом квартале 2018-го Госстат Украины оценивал рост ВВП страны в 3,1 процента, во втором - в 3,8 процента, в третьем - в 2,8 процента. Данные за четвертый квартал пока не предоставлялись.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что вследствие агрессии России в отношении Украины в 2014-2015 гг. Киев потерял порядка 16 процентов ВВП. "Вследствие агрессии РФ и экономической блокады Украина потеряла 16 процентов ВВП в 2014-2015 годы. Правительства Яценюка и Гройсмана вынуждены были принять непопулярные решения", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, оборот внешней торговли России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента и составил $14,98 млрд. Экспорт российских товаров и услуг в Украину вырос на 19,9 процента - до $9,52 млрд, импорт - на 11,2 процента (до $5,46 млрд).