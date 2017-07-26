Увеличение ВВП на 2,5%. В Минэкономразвития рассказали о росте украинской экономики

В первом полугодии 2017 года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,5%.

Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли, пишет УНИАН.

"В целом в январе-июне 2017 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 2,5%", — говорится в материале.

В министерстве прогнозируют, что продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий, рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (металла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) в комплексе обусловят положительную динамику в некоторых отраслях реального сектора по итогам января-сентября 2017 года. Однако указанный рост будет частично нивелирован более сдержанной динамикой сферы услуг. В целом по итогам января-сентября Минэкономразвития ожидает замедления роста ВВП, в том числе учитывая эффект значительной базы сравнения прошлого года.

Напомним, ранее Кабмин дал 4-летний прогноз роста экономики и падения инфляции.