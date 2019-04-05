Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Украины

Всемирный банк/FOREX

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%. Об этом идет речь в апрельском обзоре организации.

В то же время, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%, а в 2021 году – понизил до 3,7% с 3,8%.

Ранее аналитики инвестбанка Morgan Stanley также спрогнозировали снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.

А по итогам 2018 года, рост ВВП Украины составил 3,2%.

Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что вследствие агрессии России в отношении Украины в 2014-2015 гг. Украина потеряла порядка 16% ВВП.