Планов громадье: Гончарук рассказал, какие задачи стоят перед Кабмином на ближайшую пятилетку

Алексей Гончарук / УНИАН

Новый глава Кабмина Алексей Гончарук во время заседания, устроенного президентом Владимиром Зеленский с силовиками и руководством Рады, озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие.

Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест).

Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине .

Кроме того, в приоритетах нового состава Кабмина - преодоление бедности путем пересмотра прожиточного минимума, снижение тарифов, сокращение вредных выбросов в атмосферу, возвращение украинцев с заграничных заработков, а также внедрение инициативы "Государство в смартфоне".

Напомним, ранее Владимир Зеленский Кабмину разработать для Рады законопроект об отмене моратория на продажу земли.