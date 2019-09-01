Раздача ценных указаний: Зеленский срочно собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков

Зеленский вызвал на разговор руководство Рады, Кабмина и силовиков / president.gov.ua

2 сентября, в понедельник, глава украинского государства Владимир Зеленский, интервью которого в Сети разбирают по косточкам, проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - сказано в сообщении Офиса президента.

Отметим, цель встречи президента с чиновниками и силовиками не сообщается.

Читайте такжеВосстановление Донбасса: Зеленский сделал предложение ПольшеНапомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал разоблачение партии кума Путина – Виктора Медведчука. "Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов", — рассказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

При этом президент отметил, что знает ответы на эти вопросы по поводу партии Медведчука и очень скоро обнародует "очень громкую историю".

"У нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", — подвел итоги Зеленский.