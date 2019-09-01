"Уже не мальчик, до чего Петя народ довел": в Сети разбирают по косточкам интервью Зеленского

Интервью Владимира Зеленского обсуждают в соцсетях / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский в первом большом интервью, которое он дал актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1, подвел итоги работы за 100 дней на посту главы государства.

С соцсетях началась активная фаза обсуждения этого интервью. Многих озадачил новый формат общения президента с народом. Некоторые украинцы по итогам ста дней у власти ждали большую пресс-конференцию с ответами на накопившиеся вопросы. В то же время большинство украинцев открыли для себя нового Зеленского.

"Зеленский начал формировать образ сильного президента. Теперь точно понятно, что аналогию с Лукашенко команда президента сама запускает в народ. А далее. Подача ним разговора с Путиным из позиции на равных, рассказ о том, что встречают его лидеры других стран в одном настроении, а прощаются намного лучше. Ну, и наконец, рассказ о предстоящем разговоре с президентом Трампом. Хочет говорить с позиции не слабого, управляемого государства, а как президент потенциально сильной Украины! Можно пожелать только удачи!

Самое интересное, дважды вернулся к тому, что все обо всех знает и пригрозил, что расскажет. Опам и Медведчуку акцентировано дважды привет передал! Очевидно, не только им, но им в первую очередь. Где-то достали его", - пишет бывший член ЦИК Марина Ставнийчук.

"А пресс конференцію дати засцяв....Цікаво , скільки ви ще цих дурнів будете водити за ніс такими відео , без змісту і без критики... 1984 -це та реальність яку ви хочете побудувати , але ви забуваїте що в Україні краще не проводити такі експерименти, вони погано закінчуються.....", - сказал Алексей Болгов.

"Посмотрела интервью...Просто мне до сих пор не верится, что мы выстрадали себе такого президента! Это Человек, с большой буквы, искренний, откровенный, очень честный - это наша общая удача", - пишет Светлана Радинович.

"Вижу, что очень он хочет изменить страну...но ему достался очень трудный, озлобленный и разобщённый народ! Мы должны его понимать и поддерживать", - добавила Людмила Петровская.

"До чего Петя народ довел, что народ ведется на обещания комика, если Коломойский разрешит пока -ноль в пользу президента", - убеждена Майя Майями.

"Что за маразм? Подпишут и путин Донбасс оставит, Крым вернёт?! Компенсацию пострадавшим выплатит? Донбасс восстановит? Как такой бред можно слушать?! Отмена пути Европы, возврат на 5 лет, как и было, экономика с россией, дружба, жвачка и вот тогда война закончится.. Крым не вернут, Донбасс вернут на путинских условиях и Донбасс народ сам будет восстанавливать... Это называется, копитуляция...", - запаниковал Игорь Немец.

"Всё так противно, это очередной ролик. Выученный текст, красивая картинка для поклонников.Когда показывают, как он едет на работу просто смешно, он с Бокланом в бусике и спереди одна машина. Короче, очередной гламурный ролик и очередная брехня!", - возмутился Дмиторий Руденко.

"І знову ролік, кліпік смайлік фейсбук, позорище!!! Де діалог з народом України, журналістами, світовою спільнотою!!!??? Де програма розвитку країни і пріоритет напрямку руху Держави України!!!???", - вопрошает Сергей Кисиль.

"Уже не актёр, но ещё не Президент", - отметил Сергей Мисквин.

"Первый Президент Украины, у которого все идет от души, а не по сценарию! ?Посмотрите, как у Владимира Александровича светятся глаза! Сразу видно, что человек пераживает за страну! Удачи и сил Вам, Владимир Александрович! Верю в Вас и горжусь! И впервые за столько лет я с интересом слежу за действиями президента", - высказалась Оксана Коваленко.

"Уже не хлопчик. Умный, достойный президент. Хочу ,что бы не только внуки ,но и дети мои жили ,а не выживали так как мы", - подчеркнула Наталья Васеленко.

Читайте также"Не имеет права": Зеленский рассказал об ошибке БогданаНапомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал разоблачение партии Медведчука. "Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов", — рассказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".