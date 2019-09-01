"История, которая плохо закончится": Зеленский анонсировал разоблачение партии Медведчука

1 сентября 2019, 08:36

Владимир Зеленский утверждает, что знает ответы на все вопросы по поводу возглавляемой Виктором Медведчуком политсилы.

Зеленский Медведчук
Виктор Медведчук и Владимир Зеленский / Наша Рада

У команды президента Украины Владимира Зеленского множество "больших вопросов" по поводу того, откуда  берется финансирование для партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководит которой Виктор Медведчук, чьим кумом является президент РФ Владимир Путин.

"Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов", — рассказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1". 

При этом президент отметил, что знает ответы на эти вопросы по поводу партии Медведчука и очень скоро обнародует "очень громкую историю".

"У нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", — подвел итоги Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал первое интервью за 100 дней работы, в котором рассказал о звонках Путину, велосипеде и снижении тарифов.

 

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деньги Владимир Зеленский кум Виктор Медведчук Владимир Путин Оппозиционная платформа - За жизнь
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