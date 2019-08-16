Зеленский отказался дать интервью российским пропагандистам

Зеленский ранее давал короткое интервью российскому Коммерсанту / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отказался дать интервью российскому государственному агентству РИА Новости. Об этом сообщили в Офисе президента.

Причиной отказа назвали занятость Зеленского и насыщенный график главы государства.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - цитирует РБК-Украина ответ ОП по электронной почте.

Напомним, в начале августа Зеленский дал короткое интервью российскому Коммерсанту. С этим же изданием пообщался и глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Политик заявил, что готов общаться и сотрудничать с российскими СМИ, которые не вредят Украине. В свою очередь, советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что в России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться.

К слову, российские СМИ пользуются наименьшим уровнем доверия среди украинцев.