Разумков рассказал о "механизме пряника" в языковой политике

Разумков считает, что в Украине не может быть только одной культуры / Фото: НВ

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, уйдет ли в прошлое после обновления власти языковая политика пятого президента Петра Порошенко.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - сказал Разумков в интервью НВ.

Кроме того, лидер президентской политсилы заявил, что готов общаться и сотрудничать с российскими СМИ, которые не вредят Украине. Кроме того, политик ушел от ответа на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя.

"А Николай Гоголь - русский или украинский писатель? […] Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", - ответил Разумков.

Напомним, 14 августа на заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов парламента IX созыва лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков и член партии Европейская солидарность Ирина Геращенко "наехали" на члена Оппозиционной платформы - За життя Вадима Рабиновича из-за русского языка. В частности, ему Рабиновичу напомнили, что по регламенту он должен говорить на государственном языке. Позднее нардеп Нестор Шуфрич вступился за коллегу Рабиновича из-за права говорить на русском языке в парламенте.