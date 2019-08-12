"Продвинуть правду об Украине": у Зеленского объяснили дружбу с росСМИ

Никита Потураев объяснил дружбу с росСМИ / Радио Свобода

Новоизбранный народный депутат, советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев, который ранее призвал не притворяться, что в Украине нет русского национального меньшинства, заявил, что в России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться.

Отметим, неделю назад глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков дал интервью российскому Коммерсанту.

Так вот, Потураев не видит ничего плохого в такой дружбе с росСМИ.

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (российский пропагандист - ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - сказал Потураев.

Потураев подчеркнул, что дать интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой он бы ни за что не согласился.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсантъ тоже не будет искажать", - заявил советник Зеленского.

Потураев также обратил внимание на то, что в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными.

"Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсантъ и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - резюмировал Потураев, передает Детектор Медиа.

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесНапомним, ранее политический советник президента Никита Потураев заявил, что Владимир Зеленский никогда не признает Крым российским, и не согласится на обмен полуострова на возвращение оккупированного Донбасса под контроль Киева.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", — заявил Потураев.