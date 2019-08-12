"Продвинуть правду об Украине": у Зеленского объяснили дружбу с росСМИ

12 августа 2019, 09:12

Советник Зеленского Потураев объяснил, зачем нужно общение с российскими журналистами.

Никита Потураев
Никита Потураев объяснил дружбу с росСМИ / Радио Свобода

Новоизбранный народный депутат, советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев, который ранее призвал не притворяться, что в Украине нет русского национального меньшинства, заявил, что в России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться.

Отметим, неделю назад глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков дал интервью российскому Коммерсанту.

Так вот, Потураев не видит ничего плохого в такой дружбе с росСМИ.

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (российский пропагандист - ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - сказал Потураев.

Потураев подчеркнул, что дать интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой он бы ни за что не согласился.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсантъ тоже не будет искажать", - заявил советник Зеленского.

Потураев также обратил внимание на то, что в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными.

"Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсантъ и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - резюмировал Потураев, передает Детектор Медиа.

Читайте также"Все на ФОПах": у Зеленского пообещали "взять за бока" малый бизнесНапомним, ранее политический советник президента Никита Потураев заявил, что Владимир Зеленский никогда не признает Крым российским, и не согласится на обмен полуострова на возвращение оккупированного Донбасса под контроль Киева.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", — заявил Потураев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
советник РосСМИ новости Украины Зеленский новости Никита Потураев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:27
Google тормозит: в работе поисковика произошел масштабный сбой
09:12
"Продвинуть правду об Украине": у Зеленского объяснили дружбу с росСМИ
09:12
Волкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат
08:48
Хмельницкая резня: радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики - видео Видео
08:37
Смертоносный лагерь Виктория в Одессе принял на оздоровление более 100 детей Видео
08:37
Главный итог путинского двадцатилетия мнение
08:08
"Захватили Полтаву, вечером будем в Киеве": "ватные долбо*бы" из "ДНР" заявили о захвате новых территорий
07:29
Трагедия в США: в детсаду при пожаре погибли 5 детей, жуткие кадры Фото Видео
07:28
Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство" мнение
07:16
Маковея 2019 Украина отмечает уже на этой неделе: дата и традиции праздника Видео
07:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"
06:54
Почему протесты в Москве опасны для Украины мнение
06:34
Неделя аварий и майданов: астролог рассказал, чего ждать 12-18 августа
06:05
Конец света и столкновение с Нибиру: ученый рассказал о последней надежде Земли Видео
05:30
Давление на курс: эксперт объяснил неизбежность падения гривны Видео
04:52
Эксперт назвала комплекс для формирования плоского живота Видео
04:06
Женская обувь 2019-2020: в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком - фото Фото
03:10
В Черном море завелись "лысые" гады, глотающие туристов - уфологи
02:30
Ученые назвали вкусный продукт, снижающий риск диабета
02:19
Стало известно, что людей сильнее всего раздражает во время секса
01:44
Путин теряет власть: политолог объяснил триумф силовиков в РФ
01:19
Экономика рухнет: эксперт предрек Украине катастрофу из-за заробитчан
01:02
Черный день: астролог предупредил о худшей дате августа
00:46
"Из-за двух беркутовцев": Москаль пояснил сорвавшийся обмен пленными всех на всех
00:29
Врач назвала необычные причины головной боли
00:10
Чемпионка мира по фитнес-бикини "разгромила" быстрые методы похудения
11 августа, воскресенье
23:58
Сын Делона рассказал о здоровье отца после инсульта
23:30
На Канарах эвакуируют людей из-за возгорания лесов: обвинили сварщика Фото Видео
23:03
Скандал в России: священник едва не убил ребенка во время крещения Видео
22:29
13-летний украинский прыгун в воду стал чемпионом Европы
22:18
В Черном море загорелось и затонуло рыболовное судно
22:00
Под Киевом произошло смертельное ДТП: много пострадавших Видео
21:39
В Крыму профессор МГУ прочитал лекцию о революции в современной России
21:35
При взрыве на полигоне в РФ погибли испытатели Росатома: названы имена Видео
21:04
Украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии Видео
20:45
США примут участие в консультациях по нормандскому формату: названы даты Видео
20:22
"Вы все ущербные": молодая возлюбленная Павлика ответила критикам
20:15
"Умопомрачительный вкус": названа идеальная пропорция фруктов и овощей в смузи Видео
19:47
Израиль, Кипр и Греция будут поставлять газ в ЕС
19:45
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли женщины
19:15
"Сосед, падло": в Киеве мужчины затеяли стрельбу с балкона, опубликовано видео Видео
18:57
В Польше украинский сериал стал рекордсменом
18:45
В "минздраве ДНР" раскрыли, чем отравлено водохранилище Донецка
18:15
В "ДНР" оккупанты отжали два украинских завода
17:52
Неадекват в погонах: в Николаеве полицейский наступил на лицо задержанному Видео
17:35
Кражи, грязь, вонючее пойло: журналист показал ужасы железнодорожного вокзала в Киеве Видео
17:32
"Вмешательство во внутренние дела": в РФ истерят из-за окрика Киева после покатушек Путина в Крыму
17:22
Никто не выжил: в ДТП погибли четыре человека, одна жертва - коп
17:02
Катера ВМС ВСУ зашли в главную военную базу Турции: стали известны детали
16:59
В Киеве ищут горе-насильника: названы приметы и опубликован фоторобот
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять