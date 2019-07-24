Отдать Крым, получить Донбасс: у Зеленского сделали важное заявление

Потураев заявил, что Зеленский не признает Крым российским / скриншот

Глава Украинского государства Владимир Зеленский никогда не признает Крым российским, и не согласится на обмен полуострова на возвращение оккупированного Донбасса под контроль Киева, заявил политический советник президента Никита Потураев.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", — заявил Потураев в эфире телеканала ATR.

Потураев также подчеркнул, что Зеленский не приемлет пыток, трусости, слабости.

"Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это", – добавил он.

Напомним, ранее советник Владимира Зеленского Никита Потурав заявил, что президент готов отдать приказ о наступлении ВСУ при освобождении оккупированных районов Донбасса.

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