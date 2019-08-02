"Гоблины на Донбассе": у Зеленского предложили забыть о региональных языках

Никита Потураев

В Украине функционирует приоритет европейского законодательства над национальным, при этом необходимо создавать условия для развития коренных народов, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.

Он призвал не притворяться, что в Украине нет русского национального меньшинства.

"Ведь именно из-за этого мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков. Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский – главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может", – подчеркнул Потураев в интервью lb.ua.

Напомним, ранее Потураев оценил число пророссийски настроенных украинцев.