Рост ВВП на 40%: эксперт назвал условия для реализации наполеоновских планов Гончарука

5 сентября 2019, 11:29

Андрей Новак считает, что оптимизм нового правительства вполне может оправдаться.

Андрей Новак
Андрей Новак считает, что у нового Кабмина есть шанс реализовать планы / Фото facebook.com/novak.andriy.yaremovych

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал амбициозные планы премьер-министра Алексея Гончарука относительно того, что за следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.  

Новак считает, что этот оптимизм вполне может оправдаться, но для этого в течение 5 лет необходимо наличие несколько факторов.

"Прежде всего, благоприятная внешняя конъюнктура на украинский экспорт, запуск рынка земли, большая приватизация и внутренние реформы, которые при условии их успеха, автоматически активизируют деловую жизнь и будут способствовать росту экономики", - сказал эксперт Главреду.

По его словам, запуск рынка земли ранее постоянно откладывался из-за отсутствия политической воли - и отдельные политики, и политические партии не хотели рисковать своим рейтингом. То же касается и приватизации – основная причина в том, что основные игроки рынка, которые финансируются несколькими крупнейшими финансово-промышленными группами, ранее не смогли договориться между собой.

Читайте такжеЗемельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами"У новой команды политическая воля, по крайней мере, на словах, сейчас есть. И, с учетом монобольшинства в парламенте и моносформированного правительства, есть все шансы это реализовать", - считает Новак.

Эксперт также высказался относительно планов Гончарука по снижениию кредитных ставок для населения, которое, по его убеждению также должно дать прирост ВВП за счет улучшения ситуации в экономике. По словам Новака, это также реально, но при условии, что ставка по кредиту в гривне не будет превышать цифры в 10% годовых, то есть практически вдвое меньше, чем сейчас. Чтобы это обеспечить, новому правительству необходимо держать гривну в узде и не давать ей девальвировать. Потому как скачки курса нивелируют доход государства, резюмировал Новак.

Напомним, 2 сентября глава Кабмина Алексей Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие. Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест). Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине.

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экономика ВВП Андрей Новак новости Украины Алексей Гончарук
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