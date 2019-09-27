Гончарук анонсировал новые кредиты от МВФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Независимость национального банка Украины и финансовая стабильность останутся приоритетами работы Кабинета министров. При этом премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что работа с Международным валютным фондом по новой программе начнется еще до конца текущего года.

Так, в Facebook Гончарук отметил, что переговоры с Фондом находятся в активной фазе. По его словам, уже стартовало обсуждение сотрудничества по новой программе кредитования, которая рассчитана на три года.

Премьер заверил, что глава миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов в экономике, уменьшение дефицита текущего счета, а также восстановление объемов международных валютных резервов, которые на сегодняшний день превысили отметку в 20 миллиардов долларов.

Также политик напомнил о проведении основных реформ – приватизация госпредприятий, реформа агросектора и судебной сферы, а также борьба с коррупцией, которые должны способствовать улучшениям в экономике.