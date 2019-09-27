В МВФ рассказали, что мешает росту экономики в Украине

Миссия МВФ подвела итоги двухнедельного пребывания в Киеве/ BBC

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Киеве. Представители МВФ находились в украинской столице с 11 сентября. По результатам работы глава миссии Рон ван Роден предоставили отчет, в котором призвал Украину ускорить структурные реформы, усилить конкуренцию, открыть рынки, а также снизить роль государства и олигархов в экономике.

В МВФ отметили, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто. В отчете говорится, что рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой c учётом недостатков в правовой базе, повсеместной коррупцией, а также из-за того, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредят инвестиционному климату.

В связи с эти Украину призвали ускорить структурные реформы, усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно это касается экономического и сельскохозяйственного секторов, а также снизить роль государства и олигархов в экономике.

Кроме того, Рон ван Роден выделил несколько ключевых факторов, которые помогут Украине достичь экономического роста:

судебная реформа;

реформы в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономики;

рассудительная фискальная политика для обеспечения приемлемого уровня долга;

повышение эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения;

четко направленная ​​адресная система социальной защиты для уязвимых групп населения;

денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции;

гибкий обменный курс и накопление резервов;

защита финансовой стабильности;

усиление финансового посредничества и минимизация потерь от ликвидации банков для налогоплательщиков;

обеспечение независимости Нацбанка.

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Напомним, что 26 сентября в СМИ появилась информация о том, что миссия МВФ не будет рекомендовать заключение с Украиной новой программы кредитования. В то же время в Кабинете министров заверили, что обсуждения по данному вопросу находятся в активной фазе. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by, отметили в пресс-службе украинского правительства.