Кредита не будет: Украина не договорилась с МВФ о новой программе – СМИ

В МВФ считают невозможным отмену национализации Приватбанка

Миссия Международного валютного фонда не будет рекомендовать совету директоров МВФ заключение с Украиной новой программы кредитования.

О результатах двухнедельной работы миссии МВФ Українським Новинам сообщили несколько источников, знакомых с предварительными результатами ее работы.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.

Как известно, в канун работы мисси МВФ в Украине Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании Киева достичь компромисс с бывшими владельцами Приватбанка.

Несмотря на то, что впоследствии Гончарук дал комментарий о том, что правительство не ведет никаких переговоров по поиску компромисса, заявления украинского премьера миссией МВФ были восприняты "с большой тревогой", отмечается в материале.

Читайте такжеПриватБанк и реформы: стало известно, о чем Зеленский говорил с МВФВ МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате, пишет автор. Одним из вариантов является фиксация в меморандуме недопустимости изменений в закон о гарантировании вкладов.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года. "Пока у фонда есть вопросы и к макропоказателям, и к дефициту бюджета", - отметил собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Еще одним вопросом является сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, а такую вероятность продолжают подтверждать источники агентства, то это может отразиться на независимости регулятора, добавил автор статьи.

Напомним, издание Financial Times писало со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гочарука, что украинская власть ищет "компромисс" с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в деле ПриватБанка, который был национализирован в 2016 году. Позже Гончарук опроверг эту информацию.